«قلة اهتمام الشارع العربي بجلسات جامعة الدول العربية» .. رد ناري من أحمد أبو الغيط على إحدى الصحفيات بقمة جدة

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت صحفية ، سؤالا لوزير الخارجية السعودية، سؤالا حول ضغط الإملاءات الخارجية علي بعض الدول.

وتحدثت خلال كلمتها عن الخطوة الايجابية لقمة جدة في لم الشمل العربي، كما وجهت سؤالا لأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلة اهتمام الشارع العربي بجلسات جامعة الدول العربية كما كان في الوقت السابق.

وقال ابو الغيط،:" لا اتفق مع هذا السؤال وقرأت مئات المقالات حول اهتمام الشارع العربي باجتماعات جامعة الدول العربية، كما أن مؤتمر قمة جدة يعكس مدى اهتمام المجتمع العربي بقضايا العرب وجامعة الدول العربية.

من ناحية أخرى ، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة خلال القمة العربية في مدينة جدة السعودية، إن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، داعيا إلى الحفاظ على الدولة الوطنية.

وجاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:

مرت منطقتنا بظروف استثنائية وقاسية خلال السنوات الأخيرة.

لقد تأكد أن الحفاظ على الدولة الوطنية فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها.

الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح واجبا ومسؤولية.

لا بد من تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك.

حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العولمة التي كان العالم يحتفي بها.

تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة بين إسرائيل وفلسطين.

نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

الأزمة في السودان تنذر بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة.

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية.

الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، لذلك حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه.

مصر بما عهدتموه عنها ستدعم بكل صدق وإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي إيمانا منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا.