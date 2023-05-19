انت الان تتابع خبر بينها العراق.. روسيا تسعى لإلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من الدول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوغدانوف على هامش منتدى "روسيا – العالم الإسلامي" (KazanForum ) الذي ينعقد حاليا في مدينة قازان الروسية، ان "الجهود في هذا المسار مستمرة. ونحن نعتزم بشكل عام التخلي عن نظام منح تأشيرات الدخول لأن هذا الأمر مهم جدا للسياحة ورجال الأعمال".وأشار بوغدانوف إلى "قيمة خاصة تشكلها لروسيا بلدان العالم الإسلامي والدول العربية والإفريقية. وقال:" نبذل جهودا مماثلة تجاه البلدان الأسيوية التي قد تصبح مستقبلا مسارات ممتازة للسياحة وقطاع الأعمال. وبينها ماليزيا وإندونيسيا".

وأضاف: "فيما يتعلق بالبلدان الخليجية والعربية فإننا نعطي أفضلية للدول التي تتعاون معنا تقليديا في العديد من المسائل، وهي بالدرجة الأولى مصر والعراق وسوريا".

