شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: كلمة الرئيس السيسى بقمة جدة أكدت على الأمن القومى العربى وأهمية توحيد الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزابي المصرية وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الـ32 في جدة، طرحت حلولا للعديد من المشكلات التي تواجه المنطقة من خلال ضرورة العمل العمل المشترك وتوحيد الصف العربى للتصدي للأزمات العالمية وتبعاتها على المنطقة.

وأضاف النائب تيسير مطر، أن كلمة الرئيس عبد القفتاح السيسى عكست ما تتبناه مصر من ثوابت دائمة طوال تاريخها لاستقرار المنطقة العربية وخاصة فيما يتعلق برؤية مصر للقضية الفلسطينية والتمسك بالخيار العادل لإقامة دولة مستقلة وحقوق الشعب الفلسطينى.

وأوضح النائب تيسير مطر، أنه دائما ما تحمل كلمات الرئيس السيسى فى المحافل الدولية دلالات ورسائل هامة فقد خاطب الشعوب العربية والدول التي واجهت أزمات كثيرة وقاسية بضرورة حل وإنهاء النزاعات، وكانت القمة العربية في جدة فرصة كبيرة للتضامن وتبادل الرؤى حول القضايا العربية للحفاظ على أمننا القومي ومصالحنا المشتركة لحماية مستقبل الشعوب العربية من خلال توحيد الصف والعمل المشترك.