شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يحرر مقاتلات الـ "إف 16".. الطريق إلى أوكرانيا يبدأ بـ "تدريب" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في تحول كبير في الدعم الغربي إلى أوكرانيا، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استعدادا للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 أمريكية.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي الذي يشارك في قمة مجموعة السبع في اليابان، أكد لمحاوريه "دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات إف-16".

ويواجه الرئيس بايدن الذي يدير الرد الغربي في مواجهة روسيا، ضغطا متزايدا للسماح بإرسال مقاتلات أمريكية "لوكهيد مارتن" إلى أوكرانيا ليس من قبل الولايات المتحدة وإنما من جانب دول أخرى تملكها.

وتسليم هذه الطائرات عبر دولة أخرى يخضع لموافقة مسبقة من جانب واشنطن وتحديدا لإذن من وزارة الخارجية، حرصا على حماية التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

وقال المسؤول "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها".

وتشكل هذه الصيغة التي تتضمن كلمة "موعد" وليس "إذا" كانت ستسلم، الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

ولاقى الإعلان الأمريكي ترحيبا سريعا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره البلجيكي ألكسندر دو كرو، ووزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين.

كذلك، أعلنت الدنمارك أنها ستدرب طيارين أوكرانيين على طائرات إف-16.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذا الأمر "سيساعد بشكل كبير سلاح الجو" لدينا، واصفا الإعلان الأمريكي بأنه "تاريخي".

ويطالب زيلينسكي منذ أشهر حلفاءه الغربيين بتزويده بطائرات تتيح للجيش الأوكراني أن يضرب بالعمق القوات الروسية، لكن دون أن يشكل ذلك حلا سحريا للنزاع.

وأوضح المسؤول الكبير أن "التدريب سيحصل خارج أوكرانيا في مواقع بأوروبا وسيستمر لأشهر"، معربا عن أمله "في أن يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة".

ورحّب سوناك الجمعة، بالإعلان الأمريكي قائلا، إن "بريطانيا ستعمل مع الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا والدنمارك لتقديم الدعم الجوي للقتال الذي تحتاج إليه أوكرانيا"، واصفا الدعم الأمريكي لهذه المبادرة المتعددة بأنه "موضع ترحيب".

والثلاثاء الماضي، دعت بريطانيا إلى "تحالف دولي" يهدف إلى تزويد الجيش الأوكراني بطائرات قتالية ثم عادت واعتبرت بالاتفاق مع ألمانيا، أن "الأمر يعود إلى البيت الأبيض"، دون أن يعطي موافقة نهائية.

أما بولندا التي تملك طائرات إف-16 فقد سبق أن أعلنت أنها ستكون مستعدة لتزويد أوكرانيا بها وكذلك فعلت هولندا التي على غرار عدد من دول حلف شمال الأطلسي، قامت باستبدال أسطولها من طائرات إف-16 بالنسخة الأحدث وهي "إف-35".

وفي الوقت الراهن، من غير الوارد أن تتخذ الولايات المتحدة بنفسها قرار التسليم، لكن مجرد السماح لدول أخرى بالقيام بذلك يشكل منعطفا كبيرا في الرد الغربي على الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير/شباط 2022.

وواصل البيت الأبيض تكييف موقفه منذ بدء الحرب. وهكذا سمح في الآونة الأخيرة بإرسال دبابات أمريكية إلى أوكرانيا وهو ما كان لفترة طويلة من المحرمات في واشنطن.