شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان.. بيانات متضاربة للجيش والدعم السريع حول معارك نيالا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت مدينة نيالا، جنوب دارفور غرب السودان، الجمعة، معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ادَّعى كل طرف أنه حقق تقدمًا فيها على حساب الطرف الآخر.

وقال الجيش السوداني، في بيان، إن "الميليشيات المتمردة (الدعم السريع) قامت بالهجوم على قيادة الفرقة 16 مشاة في نيالا.. وتصدت لها قواتنا بقوة، وحققت خسائر كبيرة بالعدو، ومئات القتلى والجرحى، وتم تدمير عشرات العربات المسلحة، والقضاء على عدد كبير من القناصة، وجارٍ مطاردة ما تبقى منهم حتى مساء اليوم".

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع، إنها صدت هجومًا "من قِبل القوات الانقلابية (الجيش) في مدينة نيالا جنوب دارفور، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، وفرضت حصارًا كاملًا على قوات الانقلابيين، وتسبب القصف العشوائي على الأحياء السكنية في استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جارٍ حصرهم".