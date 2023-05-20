شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد عقوبات أمريكية واسعة.. روسيا تحظر دخول 500 أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا الجمعة أنها حظرت دخول 500 أمريكي إلى أراضيها بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، ردًا على العقوبات المفروضة من واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية "ردًا على العقوبات ضد روسيا التي تفرضها إدارة (جو) بايدن بشكل دوري.. يمنع على 500 أمريكي دخول روسيا الاتحادية"، مشيرةً إلى أن أوباما ضمن المدرجين على القائمة.

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت الجمعة مئات الكيانات والشركات والأفراد إلى قائمتها السوداء للعقوبات في إطار جهودها لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي.

وأضافت الخارجية الروسية "كان على واشنطن أن تدرك منذ وقت طويل أنه لن يتم ترك أي خطوة معادية ضد روسيا تمر دون رد".

ومن بين الذي أدرجت أسماؤهم في قائمة العقوبات الروسية المقدمين التلفزيونيين ستيفن كولبرت وجيمي كيميل وسيث مايرز.

وتضمنت القائمة أيضًا المذيعة في شبكة "سي. إن. إن" إيرين بورنيت ومذيعي شبكة "إم. إس. إن. بي. سي" راشيل مادو وجو سكاربورو.

كما وضعت روسيا على قائمتها السوداء أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين وأعضاء في مراكز أبحاث اتهمتهم بالتورط "في نشر الرهاب الروسي والأخبار المزيفة"، إضافةً إلى رؤساء شركات "تزود أوكرانيا بالسلاح".

ومن بين المشمولين بالعقوبات سفيري أميركا السابقين لدى روسيا، جون تيفت وجون هانتسمان.

وفي البيان نفسه، أعلنت موسكو أنها رفضت مجددًا طلب إجراء زيارة قنصلية للصحفي الأمريكي المعتقل إيفان غيرشكوفيتش ردًا على رفض واشنطن منح تأشيرات لعدد من الصحافيين الروس.

وكان من المقرر أن يرافق الصحفيون وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة توقيع عقوبات جديدة لمعاقبة روسيا على الحرب في أوكرانيا، في تشديد لواحدة من أحد أشد منظومات العقوبات قسوة على الإطلاق.

واستهدفت واشنطن جهود روسيا للتهرب من العقوبات وعائدات الطاقة المستقبلية وسلاسل الإمداد للصناعة العسكرية، بعقوبات شملت أكثر من 300 هدف.

وتأتي الخطوة في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في اليابان وتشتمل على أحدث عقوبات وقيود على التصدير تستهدف موسكو.

وتطال العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا كل القطاعات الروسية وتهدف إلى حرمان الروس من الدعم في الحرب في أوكرانيا.

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية في بيان "ستضيق إجراءات اليوم الخناق على قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على شن غزوه الهمجي وستعزز جهودنا العالمية لمنع المحاولات الروسية لتفادي العقوبات"، حسب تعبيرها.

وأضافت "لقد سمحت جهودنا المشتركة بحرمان روسيا من عناصر مهمة تحتاجها لتجهيز جيشها وخفض بشكل كبير العائدات التي يحصل عليها الكرملين لتمويل آلته للحرب".

وبشكل ملموس، تضع "أكثر من 300" شخص وشركة وسفن وطائرات في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا على اللائحة السوداء للولايات المتحدة حسب بياني الخزانة والخارجية الأمريكيتين.

وتحظر أيضًا الصادرات الأمريكية إلى 70 كيانًا في روسيا ودول أخرى.

وتشمل الإجراءات الجديدة قيودًا على صادرات سلع أساسية لروسيا في ميدان المعركة مثل المكونات المستخدمة في صنع مسيّرات استطلاع روسية من طراز "اورلان".

وتستهدف أيضًا شبكات في الهند وفنلندا واستونيا وليشتنشتاين وهولندا.

وفي قطاع الطاقة، تضرب الولايات المتحدة 18 كيانًا بينها بناء السفن وأبحاث الطاقة والاستكشاف في القطب الشمالي الروسي.

كما تهاجم الولايات المتحدة "العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين روسيا وإيران"، وفرضت على سبيل المثال عقوبات على شركة الشحن البحري Khazar Sea Shipping Lines. حسب واشنطن فان هذه الشركة قامت ب 60 مرورًا في موانئ روسية خلال السنة الماضية.

وتؤدي العقوبات الأمريكية إلى تجميد أي أصول محتملة في الولايات المتحدة وتمنع مبدئيًا أي شخص أو شركة من إجراء تبادلات تجارية مع الكيانات المعنية.