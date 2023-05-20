شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تعلن رسميا حضور زيلينسكي قمة مجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم السبت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية غدا الأحد.

وقالت الوزارة إن زيلينسكي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال إقامته.

وأضافت الوزارة أن زيلينسكي سيشارك في جلسة بشأن السلام والأمن إلى جانب زعماء مجموعة السبع والدول التي تمت دعوتها لحضور القمة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأوكراني إلى هيروشيما اليوم السبت، ومن المتوقع أن يعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

في السياق، أعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأميركي جو بايدن "يتطلع" إلى لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما، مؤكدا بذلك أن الزعيمين سيلتقيان على هامش قمة مجموعة السبع.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إن "الرئيس يتطلع إلى فرصة لقائه وجها لوجه"، من دون أن يقدم تفاصيل عن موعد عقد المحادثات، حسب فرانس برس.