فيصل بن فرحان : نعمل لأجل التوصل إلى هدنة إنسانية دائمة في السودان (تفاصيل)

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تعمل على تهيئة الأجواء للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، بعد إعلان جدة بالالتزام بالمبادئ الإنسانية، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة.



وقال وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ32 المنعقدة بجدة الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "نطمح التوصل لهدنة تؤسس لما يأتي من حوار، الوصول لهدنة إنسانية تتيح للسودانيين التنفس والتوصل لحاجاتهم الإنسانية المباشرة".



جاء ذلك ردًا على سؤال ميادة الحناوي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية"، عما إذا كانت الظروف مهيأة لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي" رئيس قوات الدعم على طاولة الحوار.



وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن "الوضع في الخرطوم مؤسف للغاية، ومن المهم الوصول لهدنة"، ودعا جميع الأطراف لتحري المسئولية والجنوح للحوار والابتعاد عن السلاح، لأن المواطن السوداني هو من يدفع الثمن".