أبو الغيط: السعودية قدمت تقريرا ممتازا فى السعى لوقف إطلاق النار بالسودان

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إن لجنة التواصل اجتمعت أول أمس وهم الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى مع وزير خارجية مصر مع أمين عام جامعة الدول العربية، واستمعنا لتقرير ممتاز من جهد المملكة العربية السعودية فى السعى بين الطرفين المتنازعين بالسودان لتحقيق وقف إطلاق نار ثم الانتقال إلى هدنة مفتوحة ثم البحث فى صلب التسوية.





وذلك ردا على سؤال أمل الحناوى مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، حول كيف ستكون آلية عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الأطراف فى السودان خلال الفترة القادمة؟





وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحفى بجدة، أتوقع أن تكون لدينا لقاءات أخرى فى هذا الثلاثى المملكة السعودية والأمانة العامة للجامعة العربية ومصر، ونأمل أن تتحرك الأمور إلى تسوية الوضع بشكل إيجابى.