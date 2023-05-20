وزير خارجية السعودية: نعمل على الوصول لهدنة إنسانية فى السودان

قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، إننا نعمل فى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على تهيئة الأجواء للوصول إلى هدنة إنسانية فى السودان بعد أن صدر إعلان جدة لالتزامات المبادئ الإنسانية، ونطمح إلى أن نصل قريبا إلى هذه الهدنة والتى تؤسس لما يأتى من بعدها من حوار ونأمل من خلاله فى الوصول لحل لهذا النزاع.





وذلك ردا على سؤال أمل الحناوى مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، حول سبب اختيار عنوان "التجديد والتغيير وهل يمكن أن تكون الظروف مهيئة أن تستضيف بلدى عربى البرهان وحميدتى على مائدة حوار واحدة خلال الفترة القادمة.





وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفى بجدة، نركز الآن على الوصول لهدنة تتيح للمواطنين السودانيين التنفس قليلا، وأن يصلون لحاجياتهم المباشرة، موضحا أن الوضع فى الخرطوم ومناطق أخرى فى السودان مؤسف للغاية، وأدعو جميع الأطراف فى السودان التحرى بالمسئولية والجنوح إلى الحوار والابتعاد عن استخدام السلاح لحل الخلافات، لأن من يدفع الثمن هو المواطن السودانى قبل كل شئ.