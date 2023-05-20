انت الان تتابع خبر اعتقال 11 شخصاً اجنبياً حاولوا التسلل الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على 11 شخصاً من جنسية أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية".وأضافت، أن "الأشخاص حاولوا الدخول بالتحديد إلى محافظة البصرة قادمين من إحدى دول الجوار".

وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

