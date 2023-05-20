انت الان تتابع خبر انفجارات تهز كييف.. روسيا تستعد للقصف وأوكرانيا تعلن حالة التأهب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر موقع "سترانا" الأوكراني في قناته على موقع تيليغرام: "انفجارات في كييف".

ووفقًا للخريطة الرقمية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة الإنذار الجوي في كييف في الساعة 12:41 صباحًا بتوقيت موسكو.



وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.