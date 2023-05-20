انت الان تتابع خبر انفجارات تهز كييف.. روسيا تستعد للقصف وأوكرانيا تعلن حالة التأهب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر موقع "سترانا" الأوكراني في قناته على موقع تيليغرام: "انفجارات في كييف".
ووفقًا للخريطة الرقمية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة الإنذار الجوي في كييف في الساعة 12:41 صباحًا بتوقيت موسكو.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.
ووفقًا للخريطة الرقمية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة الإنذار الجوي في كييف في الساعة 12:41 صباحًا بتوقيت موسكو.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.