انت الان تتابع خبر للمرة الثانية خلال يومين.. زلزال "قوي" يضرب المحيط الهادئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة أن الزلزال رصد على عمق 35 كيلومترا وعلى بُعد نحو 300 كيلومتر شرقي سواحل كاليدونيا.

وكان المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أعلن أمس الجمعة أن زلزالا قويا بلغت شدته 7,7 درجة ضرب في المحيط الهادئ في جنوب شرق كاليدونيا الجديدة الفرنسية.



ورصدت الهزة على عمق 37 كيلومترا وعلى بعد 333,8 كلم عن سواحل كاليدونيا، بحسب المصدر ذاته.

وحذر مركز الإنذار بموجات التسونامي في المحيط الهادئ من أن تشكل موجة مد "ممكن" ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.

وحث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة على توخي الحذر، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء سواحل كاليدونيا الجديدة.