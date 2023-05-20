تعرف على الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية في معبر قسطل للقادمين من السودان

رصدت قناة اكسترا نيوز، الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية في معبر قسطل للقادمين من السودان، وأجرى عوض الغنامي مراسل اكسترا نيوز، جولة في أحد المستشفيات الميدانية ومتابعة طريقة التعامل مع الحالات القادمة من السودان.

وقال المراسل عوض الغنامي، إن المعابر الحدودية المصرية السودانية والمستشفيات الميدانية تقدم حجم كبير من الخدمات الطبية والخدمات، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني الذي يتواجد به الان استقبل ما بين 7و8 من القادمين من السودان، وخضعوا للكشف بأحدث الأجهزة الطبية والطواقم الصحية التي تعمل على مدار الساعة.

وأشار أحد أطباء المستشفى الميداني في معبر قسطل، إلى أن الغالبية العظمى من الوافديين من السودان مصابين بالسكر وحرارة مرتفعة وسكر مرتفع كما أن النبض غير مستقر، مؤكدا أن الحالات يتم وضعها تحت المتابعة لحين الاستقرار وبشكل يومي نستقبل الحالات ودورنا الحفاظ على الرعاية وضمان جودة نقل جيدة للداخل المصري.