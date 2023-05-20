شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: الأسبوع الأول من الجلسات شهد تنوعا وزخما فى المشاركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع الأول من الجلسات شهد حالة من الحراك والتنوع في المشاركات، موضحا أن المناقشات كانت هادفة وشهدت زخم كبير من طرح الرؤى والأفكار مع إفساح مجال للرأي والرأي الآخر.

وأوضح أن الأسبوع القادم سيشهد استكمال لمسار الحوار الوطني من مناقشات موسعة تخلق مزيد من المساحات المشتركة بين أطياف المجتمع، مؤكدا أن كافة القضايا المطروحة تلتمس مع أولويات مهمة في المرحلة الحالية وما تواجه من تحديات من بينها الصناعة والاستثمار الخاص والتي تأتي مناقشتها في توقيت مهم بالتزامن مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأشار إلى هناك حرص على مناقشة كافة ما يتعلق بتقوية الحياة الحزبية والسياسية لذلك تم تخصيص جلسات الأسبوع المقبل للأحزاب وقانون المجالس الشعبية المحلية، كما سيتم طرح بالمحور المجتمعي التعليم قبل الجامعي والقضية السكانية، ما يجعل الأسبوع القادم على نفس أهمية ومنهج ما شهدناه في الجلسات الأولى مبديا تفاؤله من مسار الحوار الوطني وما يطرح فيه من تنوع وتعددية للأراء تثري مخرجاته لصالح الوطن والمواطن.

وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وتشمل الأحد 21 مايو، المحور السياسى الأحزاب السياسية (2 جلسة)، قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي لجنة الصناعة (2 جلسة)، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)، الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، القضية السكانية (2 جلسة)