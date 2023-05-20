اخبار العالم

زيلينسكي يبدي موقفاً من القمة العربية: شاكرون لكل من يدعم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر زيلينسكي يبدي موقفاً من القمة العربية: شاكرون لكل من يدعم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في تغريدة لزيلينسكي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "يوم قوي آخر لأوكرانيا.. قمة الجامعة العربية.. اجتماعات ثنائية – ، الكويت، الإمارات، عُمان، العراق.. الأمن. تحرير شعبنا من الاسر. صيغة السلام. زعيم شعب التتار في القرم مصطفى دجيميليف كان معنا.."

وأضاف الرئيس الأوكراني في تغريدته: "ممتن لولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية آل سعود لدعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.. شاكرين لكل من يدعم! نحن نتحرك".

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قد أوضح، الجمعة، أن دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور القمة العربية في جدة، كان من باب "سماع وجهات نظر جميع الأطراف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا