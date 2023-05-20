انت الان تتابع خبر كوريا الجنوبية.. تسجيل 5 حالات وفاة و18 الف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها إنه تم تسجيل 18 ألفا و106 إصابات جديدة، بينها 19 إصابة وافدة من الخارج، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 31 مليونا و524 ألفا و477 إصابة.وأضافت، أن البلاد سجلت 5 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و670 وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة عند 150 إصابة، بارتفاع بمقدار 6 حالات عن اليوم السابق.

