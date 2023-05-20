الأمير محمد بن سلمان: نأمل بأن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إنّ المملكة العربية السعودية تكرّس جهودها في دعم القضايا العربية، كما تعمل على مساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

وأضاف محمد بن سلمان، خلال كلمته في القمة العربية بجدة، أنه يأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان للحفاظ على وحدته وأمن شعبه ومقدراته، وفي هذا الصدد فإن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل في التركيز خلال هذه المحادثات على وقف فعال لإطلاق النار وتواصل المملكة مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي، بذل الجهود الإنسانية وتفعيل قنوات الإغاثة للشعب السوداني الشقيق.



وتابع: «ننتهز هذه الفرصة بوجود الرئيس زيلنسكي رئيس أوكرانيا ومشاركته هذه القمة؛ ليجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية واستعداد المملكة لاستمرار بذل الجهود للوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم كل الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم».

وواصل: «إن وطننا العربي يملك من المقومات الحضارية الثقافية والموارد البشرية والطبيعية ما يؤهله لتبوء مكانة وتقديمه وقيادية وتحقيق نهضة شامل في جميع المجالات».