ما هي تطورات طلبات التحويل للدارسين في جامعات السودان وروسيا وأوكرانيا؟

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية في مصر استقبال الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية والراغبين في التحويل بها وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

وكشف عدد من رؤساء الجامعات أنه يجري حالياً استقبال الطلاب وطلبات التحويل، موضحين أنه يتم إرسال أولاً بأول طلبات الالتحاق للمجلس الأعلى للجامعات لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها سواء بالقبول في الجامعات أو من عدمه وفقاً للوائح والقوانين.



حيث ان التقديم من قبل الطلاب المحولين من الجامعات السودانية والأوكرانية والروسية مستمر وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه يجري الآن الجامعة ترسل أولا بأول ملفات الطلاب الذين تقدموا للتحويل للمجلس الأعلى للجامعات لفحصها والتأكد من صحة البيانات وتحديد موقف الطالب في التحويل، لافتا إلى أنه فور الانتهاء وإرسال نتائج الفحص من الأعلى للجامعات سيتم الكشف عن نتائج المقبولين وتحويلهم مباشرة.