شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستاذ أدب سياسي يعلق على الاحداث في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال الدكتور علي إسماعيل درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي، إن الدول العربية لا بد تتخذ موقفًا موحدًا وتنزع فصيل الفرقة بين الأطراف السودانية، مشيرًا إلى وجود قوى إقليمية تتربص بالمحيط العربي والإفريقي داخل السودان.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لا بد للدول العربية يتحملوا مسئوليتهم تجاه الصراع في السودان حتى لا تتسع دوائر النزاع وتطال دول أخرى، ولا بد من وضع حد لتفاقم الأزمة.

ولفت إلى أن السودان تعيش أسوأ حالاتها، وهناك تحذير من كوارث صحية، بعد تعرض 130 مستشفى في الخرطوم لانهيار تام، ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف للابتعاد عن المنشآت الصحية.

وعن تأثير الصراع في السودان على مصر، قال درويش، إن الحدود بين مصر والسودان تمتد لـ 1300 كيلومتر، القوات السودانية انسحبت من الحدود، لانشغالها بالوضع الداخلي، لذا رفعت مصر استعداداتها، وعلى الجانب الاقتصادي، مصر كانت تعتمد على السودان بنسبة 10% من المواشي المستوردة، كما أن السودان من أهم 5 أسواق لترويج السلع المصرية بقيمة 220 مليون دولار، والسودان منفذ مصر للتبادل التجاري مع دول شرق إفريقيا والقرن الإفريقي ودول حوض النيل.