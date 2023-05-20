شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير اقتصادى: استمرار المساعدات العربية للسودان حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي، إن هناك محاولة جادة من الدول العربية لحل الأزمة السودانية بداية من مصر التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في السودان، لذا عدم استقرار السودان يعني توتر المنطقة بالكامل.



وأكد الشوبكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية من جانب الدول العربية المجاورة مثل مصر والأردن والسعودية للجانب السوداني الذي يعاني من هذه الأحداث الطاحنة.



وأضاف في حديثه، أن الواقع الحالي يشير إلى أن السودان بحاجة ملحة إلى المزيد من المساعدات العربية الإنسانية، حيث هناك نقص في السلع الاستهلاكية الغذائية والطبية.

وأشار إلى أنه يجب السعي وراء تقصير أمد الحرب وإنهاء هذا الخلاف بوقف النزيف الذي يشهده الاقتصاد السوداني والذي سيؤثر سلبًا على باقي المنطقة.