شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير دفع الله الحاج: يمكن العفو عن الدعم السريع إذا تخلت عن سلاحها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال السفير دفع الله الحاج، مبعوث رئيس المجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إلى القمة العربية في جدة: "إذا تخلت قوات الدعم السريع عن سلاحها، سنعفو عنها".

وقال في كلمة، الجمعة، في القمة العربية في جدة: "التحول الديمقراطي هو المطلب الرئيسي للثورة السودانية".

وأضاف أن "قوات الدعم السريع إذا وضعت السلاح، سيعفى عنها وتُدمج في الجيش".

وأكد "أنه لا مجال للتشكيك في قدرة الجيش على هزيمة قوات التمرد".

وذكر أن قوات الدعم السريع "تسللت إلى الأحياء السكنية واحتجزت النساء والأطفال دروعًا بشرية في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية".

وقال إنها "اعتدت على الممثليات الدبلوماسية في السودان"، معربًا عن قلقه من غض المجتمع الدولي الطرف عن انتهاكاتها.

وأضاف أن السودان سيتجاوز "هذه المحنة بمساندة الجامعة العربية التي رفضت التدخل الأجنبي في شؤون السودان".

وعقدت القمة العربية، الجمعة، ونظرت في ملفات مهمة أبرزها مشاركة سوريا، إلى جانب الأزمة السودانية واليمنية.