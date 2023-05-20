شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لدعم الأشقاء.. سلطنة عُمان تُسيّر رحلات إغاثة جوية إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيرت سلطنة عمان ممثلة بالهيئة العُمانية للأعمال الخيرية وبالتعاون مع سلاح الجو السلطاني العُماني، رحلات إغاثة جوية، وذلك من خلال عدد من طائرات النقل العسكرية بسلاح الجو السلطاني العُماني، متوجهة إلى السودان وعلى متنها مواد إغاثية متنوعة واحتياجات إنسانية ضرورية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن هذه الرحلات تأتي تجسيدا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها سلطنة عُمان فـي الحالات الطارئة والاستثنائية للأشقاء والأصدقاء، وسوف تستمر هذه الرحلات على مدى الأيام المقبلة؛ تضامنا مع جمهورية السودان الشقيقة من خلال مجموعة رحلات إغاثة جوية أخرى في جسر جوي متواصل.