شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: لم ندخر جهد لوقف الصراع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، خلال كلمته أمام القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، أننا لم ندخر جهد لوقف الصراع في السودان منذ اليوم الأول.

وتواصل أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد

وأكد الأمين العام للاتحاد الإفريقي، خلال كلمته أمام القمة العربية في جدة، أن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد مصادر الطاقة والأمن الغذائي العالمي، مؤكدًا مرورنا بظروف دولية دقيقة.

كما رحب الأمين العام، بجهود السعودية والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في السودان، وليس من مصلحة السودان استمرار الصراع والاقتتال.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته أمام القمة العربية في جدة، منذ قليل، إن أوكرانيا تعمل على إنهاء الحصار البحري المفروض من روسيا على موانئنا، مؤكدًا إجبارهم على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه.

وأشار زيلينسكي أمام القمة العربية، إلى عدم الخضوع أبدا للمطامع الروسية، وأن الأوكرانيين لم يختاروا طريق الحرب، وهدفنا حماية الشعب الأوكراني، فضلًا عن عن أننا لن نخضع لأي دولة أجنبية أو المستعمرين.



ووجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، في الكلمة الافتتاحية للقمة العربية في جدة، قائلًأ: "يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة".

وقال ولي العهد السعودي، إننا نأمل أن تتوصل مباحثات جدة إلى وقف فعال لإطلاق النار في السودان، كما نأمل أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها.

وسلم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، رئاسة الدورة الـ32 للقمة العربية إلى المملكة العربية السعودية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

ودعا بن عبدالرحمن، السودانيين إلى تغليب الحوار وتجنب الانزلاق لدوامة العنف، كما دعا مجلس الأمن الدولي لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين، مثمنًا جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء الجزائري، في انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بجدة، منذ قليل، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتستضيف جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32، حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وتطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.