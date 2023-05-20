شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور بن زايد يلتقي الرئيس السوري على هامش قمة جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

التقى نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، الرئيس السوري بشار الأسد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة، إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرئيس السوري الذي أعرب بدوره عن شكره وتقديره لرئيس الدولة لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا ودورها في عودتها إلى جامعة الدول العربية والصف العربي.

وتمنى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لسوريا الاستقرار والسلام.