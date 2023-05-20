شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تعفي الرعايا السودانيين من غرامات "قانون الإقامة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم الجمعة، إعفاء رعايا السودان المتواجدين في دولة الإمارات من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب اعتبارًا من تاريخ 15 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك مراعاةً للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف التي تمر بها السودان.

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات دولة الإمارات، وقيمها الإنسانية النبيلة، وحرص قيادتها الحكيمة في التماس الحياة الكريمة للمقيمين من رعايا الجالية السودانية الموجودة في الدولة، ومراعاةً للأبعاد الإنسانية الطارئة في ضوء التداعيات والاضطرابات الناجمة وما يلحق بها من تحديات تتصل بحياة الأفراد.

الفئات المعفاة

وتضمنت قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم لدولة الإمارات، حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقًا للأحوال، واستنادًا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن.

وأكد مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الإمارات والسودان، وحرص القيادة الحكيمة بدولة الإمارات على مد يد العون للشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج الآمن من المحنة الراهنة التي يمر بها.

وأشار إلى أن قرار إعفاء الأخوة السودانيين المتواجدين في الإمارات من الغرامات المترتبة عليهم في حالة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، ينطلق من التوجهات والقيم النبيلة لدولة الإمارات، ويعكس حرص الهيئة على توفيق أوضاع الأخوة السودانيين المتواجدين في الدولة لضمان الحياة المستقرة لهم، ومراعاة الأبعاد والظروف الإنسانية التي تمر بها بلادهم، معربًا عن أمله في عودة الأمن والاطمئنان لجمهورية السودان وشعبها الكريم في القريب العاجل.

من جهتها، أعربت السفارة السودانية لدى الدولة، في بيان رسمي، عن خالص شكرها وتقديرها لقيادة دولة الإمارات على رعايتها الكريمة لأبناء الجالية السودانية، كما قدمت الشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وجميع المؤسسات