شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تواصل جهودها لتخفيف معاناة الشعب السوداني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل الإمارات جهودها لتخفيف معاناة الشعب السوداني بسبب الأزمة والصراع المسلح، بتسيير المساعدات العاجلة المختلفة للمتضررين والنازحين، داخل السودان وفي دول الجوار.

وأثنى عميد كلية الاتصال في الجامعة القاسمية البروفيسور هشام عباس، على الجهود الإنسانية من الإمارات لمساعدة المحتاجين، التي مدت رعايتها لتشمل السودانيين في الإمارات العالقين، أو الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم القانونية، فضلًا عن اللاجئين والنازحين وفقا لموقع 24.



وأوضح عباس، أن المساعدات الإنسانية الإماراتية، ساهمت في توفير الإمدادات الضرورية للملايين، وخففت معاناة الآلاف.

وتابع عباس "جهود الإمارات الإنسانية في السودان استثنائية وشاملة، وهدفها توفير المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية لجميع المتضررين".