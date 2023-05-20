شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سارة الأميري تعتمد عددًا من المبادرات التربوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

ترأست وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة الأميري سلسلة اجتماعات "مجالس تعليم"، بهدف الاطلاع على مبادرات المجالس، والاستماع إلى آراء واقتراحات الأعضاء.

وأكدت الأميري حرص المؤسسة في تحقيق الأهداف المنشودة من "مجالس تعليم"، المبادرة التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي تسعى إلى إشراك الكوادر التربوية في عملية تطوير المنظومة التعليمية في الدولة وتمكينهم لقيادة التطوير المنشود في الميدان والارتقاء بأسس العمل التربوي.

واطّلعت سارة الأميري خلال الاجتماعات على مبادرات المجالس الهادفة إلى دعم الميدان التربوي وتطويره بما يتواكب مع مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الحكومي.

وناقشت مع الأعضاء محاور الخطة التشغيلية لكل مجلس إلى جانب آلية العمل على تحسين الظروف الوظيفية والامتيازات التي يحصل عليها المعلمين والكوادر التربوية.

علم لأجل الإمارات

وشددت على أهمية إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات للعمل في الميدان التربوي عبر تفعيل مبادرة "علم لأجل الإمارات"، كما وجهت بإعداد خطة تشغيلية متكاملة للميدان التربوي خلال المرحلة المقبلة والعمل على أجندة العام الدراسي المقبل وإعداد دليل شامل للأنشطة الطلابية لا سيما التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية لديهم.

كما بحث أعضاء المجلس خلال الاجتماع في فرص الاستفادة من خبرات المتقاعدين من المعلمين والقيادات التربوية لتحقيق مستهدفات وتطلعات القطاع، كما ناقشوا فرص إلغاء تعدد المنصات التعليمية وإيجاد منصة واحدة تجمع الطالب والمعلم وولي الأمر.

تعزيز التواصل

وأكدت الأميري على أهمية دور أعضاء المجالس وقيادات الميدان التربوي في تعزيز التواصل مع أولياء الأمور باعتبارهم محركًا رئيسًا في الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية ورفدها بمقومات تميزها وتقدمها، داعية إلى تخصيص مساحة لأولياء الأمور في المبادرات كافة التي تعمل عليها المجالس، وذلك نظرًا لدورهم الفاعل في المسيرة التعليمية.

ولفتت إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق تطلعات المعلمين والقيادات المدرسية في مختلف مساراتهم الوظيفية والمهنية، بما يعزز من أدوارهم ومكانتهم ورسالتهم التربوية التي تراهن عليها المؤسسة لتحقيق قفزات نوعية في المنظومة التعليمية.

مبادرات تربوية

واعتمدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، عدة مبادرات تربوية تهدف إلى استقطاب الشباب الإماراتيين للعمل في مهنة التعليم وإشراك الشباب في عملية تطوير المنظومة التعليمية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التعليم وموائمة المخرجات التعليمية وفقًا لوظائف المستقبل، كما اعتمدت مبادرة سنوية يشارك فيها المعلمون وتتضمن جلسات وورشًا تدريبية تخصصية وتربوية، إضافة إلى مبادرة لتكريم المعلمين المميزين، إلى جانب مبادرة لإطلاق تطبيق رسمي للتواصل المباشر بين معلمي الميدان ومجلس المعلمين والطلبة وأولياء الأمور وغيرها من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة.