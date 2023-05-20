شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 1000 طن من الإمدادات والمواد الغذائية لدعم السودانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصلت إلى ميناء بورتسودان الجمعة سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 1000 طن من الإمدادات والمواد الغذائية، لدعم السودانيين المتضررين من الأزمة في السودان، والتي تسببت في نزوح الآلاف، ونقص المواد الغذائية الأساسية.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليوم الجمعة،أن السفينة وصلت إلى السودان في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة للدولة لدعم الشعب السوداني، وتجسيدًا لرؤيتها الإنسانية، حيث تُعد الإمارات من أول الدول التي أرسلت مساعدات مباشرة للسودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف إبريل (نيسان) الماضي.

وسبق للإمارات أن سيرت 540 طنًا من الإمدادات الغذائية والمساعدات والمستلزمات الطبية الطارئة عبر 14 طائرة، ليصل إجمالي المساعدات إلى 1540 طنًا.

وبالتوزاي أجلت الإمارات بواسطة 9 طائرات 997 من المقيمين في السودان والدبلوماسيين والصحافيين والسودانيين، وتواصل استضافة رعايا من 26 دولة، بعد إجلائهم، في انتظار عودتهم إلى دولهم.

26 جنسية مختلفة تم إجلاؤهم عبر هذه الطائرات طوال فترة تواجدهم في دولة الإمارات إلى حين عودتهم إلى دولهم.