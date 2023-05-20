خلال الـ 24 ساعة الماضية.. تسجيل 13 هزة أرضية بسوريا



بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم السبت، تسجيل 13 هزة أرضية ضعيفة تراوحت قوتها بين 1.9 و3.7 درجات على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 5 هزات في لواء اسكندرون، و3 هزات في البر التركي، وهزة غرب حمص، وهزة شمال شرق اللاذقية، وهزة في لبنان جنوب غرب حمص، وهزة على الحدود السورية التركية شمال غرب حلب، وهزة في اليونان.