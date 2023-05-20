انت الان تتابع خبر رباعية السيتي تهز أركان مدريد وأنشيلوتي أكثر المتضررين.. استطلاع يحسم مستقبله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وودع ريال مدريد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي، بعد الخسارة خارج أرضه في إنجلترا أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-4، في إياب نصف نهائي المسابقة.

واستفاد الفريق السماوي من تعادله ذهابا في إسبانيا بنتيجة 1-1، ليتأهل لنهائي البطولة الأوروبية بالفوز في مجموع المباراتين 5-1.



وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة حول رحيل أنشيلوتي بعد السقوط المدوي أمام مانشستر سيتي، في الوقت الذي ارتبط فيه المدرب الإيطالي بتدريب منتخب البرازيل.

صحيفة "آس" الإسبانية أجرت استطلاعا جماهيريا حول استمرار أنشيلوتي مع ريال مدريد من عدمه خلال الفترة، وشهد إقبالا كبيرا من الجماهير.

وأوضحت الصحيفة أن 64% من المشجعين الذين قاموا بالتصويت وافقوا على استمرار أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، بينما رفض 36% من المشاركين بقاء المدرب الإيطالي، وهو ما يعني وجود رغبة قوية في استمراره نظرا لرأي الغالبية.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد تفكر في استمرار أنشيلوتي حتى نهاية عقده في صيف 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد خلفا للمدب المخضرم، يأتي على رأسهم الفرنسي زين الدين زيدان والألماني جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق.