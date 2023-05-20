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رباعية السيتي تهز أركان مدريد وأنشيلوتي أكثر المتضررين.. استطلاع يحسم مستقبله

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بغداد - ياسين صفوان - وودع منافسات بطولة مساء الأربعاء الماضي، بعد الخسارة خارج أرضه في إنجلترا أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-4، في إياب نصف نهائي المسابقة.

واستفاد الفريق السماوي من تعادله ذهابا في إسبانيا بنتيجة 1-1، ليتأهل لنهائي البطولة الأوروبية بالفوز في مجموع المباراتين 5-1.


وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة حول رحيل أنشيلوتي بعد السقوط المدوي أمام مانشستر سيتي، في الوقت الذي ارتبط فيه المدرب الإيطالي بتدريب منتخب البرازيل.

صحيفة "آس" الإسبانية أجرت استطلاعا جماهيريا حول استمرار أنشيلوتي مع ريال مدريد من عدمه خلال الفترة، وشهد إقبالا كبيرا من الجماهير.

وأوضحت الصحيفة أن 64% من المشجعين الذين قاموا بالتصويت وافقوا على استمرار أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، بينما رفض 36% من المشاركين بقاء المدرب الإيطالي، وهو ما يعني وجود رغبة قوية في استمراره نظرا لرأي الغالبية.

 وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد تفكر في استمرار أنشيلوتي حتى نهاية عقده في صيف 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد خلفا للمدب المخضرم، يأتي على رأسهم الفرنسي زين الدين زيدان والألماني جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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