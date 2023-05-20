انت الان تتابع خبر مكونة من 4 نساء ورجل.. اعتقال عصابة اثناء محاولتهم بيع طفل في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والاعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من أربع نساء ورجل يرومون بيع طفل يبلغ من العمر 5 أيام مقابل مبلغ مالي مقداره 25 مليون دينار عراقي".وأضافت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارزنا، واستدراج المتهمين والقبض عليهم في احدى مناطق العاصمة بغداد والقبض عليه بالجرم المشهود مع اثناء قيامهم بعملية الاتجار وانقاذ الطفل وافشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي".

وأتم البيان: "جرى عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهما وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".