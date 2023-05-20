شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مقترحات جلسة النظام الانتخابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، يوم الأحد 14 مايو 2023، أولى جلساتها النقاشية حول موضوع النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب" (1)؛ وذلك بقاعة (1) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة، بمشاركة وحضور ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمي المقترحات.

1- موضوع القوائم النسبية الغير مشروطة والقوائم المغلقة المطلقة.

2- أهمية دور الأحزاب السياسية التي تعد جزء أساسي من تنظيم الدولة المصرية.

3- أهمية العملية الانتخابية في تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان.

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أبرز التصريحات للمتحدثين في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني.



المهندس أشرف رشاد الشريف



المستشار محمود فوزي



النائب تيسير مطر



النائب محمد صلاح ابو هميلة



ضياء رشون المنسق العام



الدكتور احمد ادريس



الدكتور راضي عبد المعطي



الدكتور عبد الله المغازي



الدكتور علي الدين هلال



الدكتور محمد عبد الغني



الدكتور محمود صلاح



الدكتور مصطفي السيد



اللواء احمد العساس



المستشار أحمد جمال التهامي



المهندس علاء عبد النبي



النائب احمد الشرقاوي



النائب احمد مقلد



النائب طارق رسلان



النائب عمرو درويش



النائب مصطفى بكرى



النائبة مها شعبان



حمدي الفخراني



ضياء رشوان



طارق درويش