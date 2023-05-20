شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب: اللجنة أوصت بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من الدعم النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مصر بطبيعة الحال جزء لا ينفصل عن العالم، وما يتأثر به العالم نتأثر به أيضا، خاصة في ظل الظروف التى يمر بها العالم، فمنذ عام 2019 شهد العالم أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا ثم تبع ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة وهو ما أدى الي تحول البنوك المركزية لزيادة سعر الفائدة حتى تسيطر علي التضخم وزيادة الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم، السبت، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

أضاف القصبى أن هناك عبء ضخم يقع علي وزارة التضامن الاجتماعى بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بدور وزارة التضامن الاجتماعى في مساعدة الفئات المهمشة خاصة وأن حجم التأثير طال كثير من فئات المجتمع.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن هناك توصية من اللجنة خلال مناقشة الموازنة العامة في العام الماضي بوجوب مخصصات الأسر المستفيدة من الدعم النقدى من 19 مليار في الموازنة العامة ليصبح 22.5 مليار جنيه حتى يستوعب عدد أكبر من الأسر المستفيدة.

وأكد أن اللجنة أوصت بوجوب رفع كفاءة العاملين بالوزارة من خلال منشورات بشكل دورى تساعد العاملين، بالإضافة إلي زيادة دعم المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية بمقدار 100 مليون، حيث أن المبلغ المخصص والمقدر بـ 131 مليون جنيه يعد غير كاف وهو يخص الأيتام وذوى الإعاقة وغيرها.