شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى لـ5.2 مليون أسرة فى الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، أنه تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى حتى وصلنا لـ5 ملايين و200 ألف أسرة في موازنة عام 2024/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى.

أضافت القباج أن موازنة الدعم النقدى وصلت إلي 31 مليارا و80 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، وبإضافة الدعم النقدى المقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي، والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة سنصل إلي ما يقرب 34 مليارا و500 مليون جنيه كإجمالى لموازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر.

لفتت إلى أنه تم رفع الأدنى للأجر التأمين وصل إلي 916، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.