شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: زيادة مخصصات التضامن لتصل لـ27 مليار جنيه فى موازنة 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك زيادة في موازنة العام الجديد لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى في العام المالي 2023/2024، تصل إلي ما يزيد عن 7 مليارات جنيه، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، حيث ارتفعت مخصصات الوزارة إلى 27 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة بلغت 34%؜ عن موازنة العام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى.

أضاف القصبي أن نسبة التغيير في الفوائد تصل إلي 270%،؜ حيث تصل إلي 985 مليون جنيه، أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعى فوصل إلي 25 مليارا و426 مليون جنيه، أما الأصول غير المالية والاستثمارات فوصل إلي 261 مليون جنيه بزيادة بلغت 101%.

أشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلي أن مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية وصلت إلي 411 مليون جنيه في موازنة عام 2023/2024.