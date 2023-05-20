شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن أمام مجلس النواب: مصر تحتضن حاليا 8 ملايين لاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم السبت، أن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مصر وكذلك الظروف الإقليمية وما يحدث في دول الجوار وما جرى في السودان الشقيقة مؤخرا.

وقالت القباج أن عدد اللاجئين في مصر وصل حاليا لـ8 مليون لاجئ، مشيرة إلى أن هذا العدد يضغط علي السلع التموينية والخدمات موضحة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.