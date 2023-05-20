شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور بن زايد يؤكد دعم الإمارات لكل خطوة تعزز التوافق والاستقرار في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات، ومساندتها لكل خطوة تعزز التوافق، والاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال عقب حضوره أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ 32 في مدينة جدة السعودية، إن "التعاون والتكامل العربي هو الطريق الأمثل للبناء والتنمية والازدهار في منطقتنا العربية".

وأعرب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على حسن تنظيم استضافة القمة وحفاوة الاستقبال.

كما قدم شكره إلى الجزائر على جهودها خلال رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية، والأمانة العامة للجامعة على إعدادها لهذه القمة، داعيًا الله تعالى أن تتكلل أعمالها بالنجاح، والخروج بنتائج تصب في مصلحة دولنا وشعوبنا.



وقال إنه "رغم التحديات الماثلة في المنطقة، إلا أننا نشهد بعض المؤشرات والتطورات الإيجابية التي تبعث على التفاؤل بطي صفحة الخلافات التي شهدتها منطقتنا خلال السنوات الماضية، ونالت من استقرارها وأمنها وتنميتها، ومن المهم البناء على ما تحقق في هذا المسار ودفعه إلى الأمام"، وأضاف "بهذه المناسبة نرحب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين أشقائها، وندعو الله عز وجل أن تتجاوز سوريا الظروف التي تمر بها نحو الاستقرار، والوفاق، والبناء، والازدهار".

وأضاف "علينا البناء على هذه الإيجابية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية المستدامة التي ستقودنا بإذن الله تعالى إلى تنمية شعوبنا ورخائها وتحسين مستوى جودة حياتها..وفتح أبواب الأمل أمام أجيالنا في مستقبل أفضل".

كما أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الوضع في السودان الشقيق يتطلب من الأخوة السودانيين إعلاء المصلحة العليا للوطن والاحتكام إلى الحوار والتفاهم، لوضع حد للأزمة التي تعيشها البلاد، والانطلاق نحو استكمال استحقاقات مسار الانتقال السياسي. وفي هذا الإطار عبر عن تقدير دولة الإمارات لجهود السعودية في رعاية المفاوضات السودانية وتمنياتها لها النجاح في وقف نزيف الدم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وغادر الشيخ منصور بن زايد جدة بعد أن شارك في أعمال القمة العربية في دورتها الـ 32.