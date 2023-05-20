شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دميتري ميدفيديف: لا يرى أي جدوى من إجراء مفاوضات حول الوضع في أوكرانيا في الوقت الحالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إنه لا يرى أي جدوى من إجراء مفاوضات حول الوضع في أوكرانيا في الوقت الحالي، مضيفًا أنه "لا يجب إجراء المحادثات فقط مع حكومة كييف في واشنطن".

وتعليقًا على التصريحات الأخيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضد إجراء مفاوضات متساوية بين روسيا وأوكرانيا، ميدفيديف على قناته في تطبيق تليغرام حسب وكالة "تاس" الروسية إنه "سيجد صعوبة في الاختلاف" معها في هذا الصدد.

وأضاف ميدفيديف متسائلًا "كيف يمكننا الانخراط في محادثات متساوية مع بلد نازي جديد نصف متحلل، يخضع لحكم خارجي؟، وقال "المحادثات ممكنة فقط مع أسيادها، وبالتحديد مع واشنطن، ولا يوجد أحد آخر يمكن التحدث إليه".

وأضاف المسؤول الروسي "لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. وهذا هو السبب وراء عدم وجود حاجة على الإطلاق لأية مفاوضات".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت أمس على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما إنه "يجب رفض المفاوضات المتساوية بين روسيا وأوكرانيا، ويجب على الدول الأعضاء في مجموعة السبع دعم ما يسمى بخطة السلام التي وضعها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".