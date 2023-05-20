انت الان تتابع خبر كويكب بحجم طيارة يمر أمام الأرض غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يبلغ "2023 جيه كيه" حجم طائرة تجارية تقريبا.

وهناك كويكب آخر يسمى "جيه دي 4" سوف يمر أيضا غدا الأحد، وهو في نفس حجم "2023 جيه كيه" تقريبا. ولكن المسافة بينه وبين الأرض سوف تكون تقريبا ضعف المسافة بين "2023 جيه كيه" والأرض.



ووفقا لما قالته ناسا "يضرب كويكب في حجم سيارة الغلاف الجوي للأرض مرة في السنة تقريبا، ليشكل كرة هائلة من اللهب ويحترق قبل أن يصل إلى السطح".

ولكن قبل 65 مليون عام، قضى كويكب بحجم جبل على الديناصورات وأغلب صور الحياة الأخرى التي كانت على الأرض.

