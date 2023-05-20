انت الان تتابع خبر شركة أميركية تستأنف انتاج النفط من اقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الشركة الأميركية، فقد باعوا منذ الخامس والعشرين من شهر نيسان ما معدله 22 ألف برميل من النفط يومياً في إقليم كردستان، ويتوقعون بيع ما بين 25 ألفاً الى 50 ألف برميل يومياً في السوق المحلية حتى استئناف تصدير النفط.وقالت الشركة إنها اضطرت إلى تعليق الإنتاج في التاسع عشر من شهر نيسان الماضي بعد إغلاق خط أنابيب تصدير النفط التابع لحكومة إقليم كردستان وامتلاء جميع مستودعاتها.

ووفقاً لشركة HKN، فانه تم تخزين 600 ألف برميل من النفط واستؤنف الإنتاج للاستهلاك المحلي منذ شهر نيسان الماضي.

أما بالنسبة لسعر النفط الذي تبيعه، قالت الشركة إن السعر يختلف، لكنه يتماشى مع سعر السوق المحلي.

يشار الى ان عائدات شركة HKN للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 2023 كانت أقل بنسبة 17.9 % مقارنة بذات المدة من العام الماضي 2022.

تراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 30.5% في الربع الأول مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لكن الإنتاج ارتفع بنسبة 18.2%، لتعويض بعض الانخفاضات الحاصلة في السعر، حسبما قالت الشركة.

وبلغ مستوى إنتاج الشركة 35 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري مقابل 29.6 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الماضي.

كما قالت شركة HKN إنها لم تتسلم مستحقاتها المالية للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 من قبل حكومة إقليم كردستان.

