انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوّية تخص موازنة الأوقاف الدينية: 10 أضعاف تخصيصات وزارة الشباب! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "لجنة الأوقاف النيابية تشتكي من شحة التخصيصات المالية للأوقاف الدينية في موازنة 2023 مع انها تبلغ 1.913 تريليون دينار (بالإضافة الى إيراداتها الذاتية)".وتابع الخبير الاقتصادي: "وهي تعادل تقريبا موازنة وزارة الزراعة واكبر من موازنة الموارد المائية 1.196 تريليون دينار ومن موازنة وزارة الصناعة 1.120 تريليون دينار واكبر من موازنة وزارة الثقافة بثمانية مرات واكبر من وزارة الرياضة والشباب بعشرة اضعاف".

وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريلوناً.

وقارب نسبة العجز المقدَّرة 63 تريليون دينار عراقي، ومجموع الإيرادات المنتظَرة يعادل أكثر من 134 تريليون دينار، بينما تقدر الإيرادات النفطية بـ117 تريليون دينار على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، بينما غير النفطية تصل إلى 17 تريليوناً.

