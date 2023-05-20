انت الان تتابع خبر تعليق للمخرج أوس الشرقي عن الفنانة سارة يثير ضجة.. ما حقيقته وهل هو والدها فعلاً؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "الادعاء مزيف، إذ لا وجود لأي مصدر يؤكد إدلاء المخرج العراقي (أوس الشرقي) بأي تصريح مماثل مؤخراً، كذلك لم تتناول وسائل الإعلام وخصوصاً المهتمة بالشأن الفني منها، أي تصريح مماثل عن لسان أوس الشرقي، حتى لحظة كتابة هذا المنشور".وأضاف البيان، "كما قمنا بالبحث عن حقيقة ما إذا كان (أوس الشرقي) هو والد الفنانة الشابة (سارة أوس) أم لا، لم نجد أي مصدر يثبت صحة ذلك، كما أن الاسم الثلاثي للفنانة كما ذكرته في مقطع فيديو لها بتأريخ 11 أيار 2022، هو (سارة أوس علي) حيث نلاحظ أن الاسم الثالث (علي) يختلف عن الاسم الثاني للمخرج، والذي هو (أوس كامل حمدي)، وأيضاً، أشارت الفنانة في ذات مقطع الفيديو بعد سؤالها عن حقيقة كون (أوس الشرقي) والدها قائلة "أستاذ أوس، هو أستاذنا الكبير والي الشرف أنه يكون أبوية".

وتابع، "قمنا بالتواصل مع المخرج (أوس الشرقي) ونفى إدلاءه بهذا التصريح"، مبيناً أن "الفنانة (سارة أوس) ليست ابنته".