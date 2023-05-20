شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: جار حصر أصول الوزارة وإعداد قائمة مميكنة لاستغلالها بشكل أمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة حريصة كل الحرص علي خدمة المواطنين فهى تخدم المواطن من المهد إلي اللحد، موضحة أن أكثر من 93%؜ من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن تنفق علي المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم، السبت، بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى.

أضافت القباج، أنه جارى حصر كافة أصول الوزارة لاستغلالها بما يحقق عائد أكبر من خلال إنشاء شركات ووقفيات بما تدر عائد لوزارة التضامن الاجتماعى.

ولفتت إلي أنه تم إنشاء وحدة لحصر الأصول الخاصة بالوزارة وإعداد قائمة مميكنة ومسجلة، كما أنه تم استرداد عدد من الأصول في ظل توجه الوزارة لأن تتم عمليات دعم الجمعيات الأهلية بالحوكمة اللازمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك خطة لتسجيل الأصول بالشهر العقارى فيما يتعلق بالأصول التى لم تسجل بعد.