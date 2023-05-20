شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الحوار الوطنى يواصل جلساته النقاشية للمحور السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، غدا الأحد، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يناقش المحور السياسى، قانون المجالس الشعبية المحلية المدرج على لجنة المحليات، وكذلك جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

تضم لجنة الأحزاب السياسية في موضوعاتها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، كما تضمنت موضوعات لجنة المحليات، قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي"، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية "التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة".

بدأ الحوار الوطنى أولى جلساته الأسبوع الماضى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسى، حيث ناقشت أولى موضوع النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب"، ونوُقش خلال الجلسة موضوع القوائم النسبية الغير مشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب السياسية التي تعد جزء أساسي من تنظيم الدولة المصرية، وأهميةالعملية الانتخابية في تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان.