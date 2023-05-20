انت الان تتابع خبر واقعة "مُشينة" في تركيا.. مدافع نادي فنربخشه يبصق على تريزيجيه اثناء السجود (فيديو) والان مع التفاصيل
2023-05-20 | 13:32
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شهدت مباراة فنربخشه أمام طرابزون سبور في الدوري التركي، واقعة "مُشينة" كان بطلها مدافع فنربخشه، ساميت أكايدين، عندما قام بالبصق على محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون عقب تسجيله هدف فريقه وأثناء سجوده عقب تسجيل الهدف.
وأثارت تلك الواقعة غضب العديد من متابعي ومسؤولي الكرة التركية، حيث أدانها بشدة العديد من المتابعين عقب نشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرها البعض واقعة "مُشينة" لا تمت للرياضة بصلة.
وقال طرابوزن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "هذا مثير للاشمئزاز".
وواصل: "ندين بشدة العمل اللاإنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023".
وأضاف البيان: "إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أمكايدين على لاعبنا تريزيجيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".
وأردف طرابزون: "نتوقع أن يجتمع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".
وأكمل: "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله للتكاتف ورفض مثل ذلك التصرف العدواني وحماية قيم كرة القدم الحقيقية حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام".
وأتم البيان: "نريد الاحترام للجميع".
*رد مدافع فنربخشه
من جانبه، رد ساميت أكايدين، مدافع فنربخشه، على الادعاءات بـ "بصقه" على محمود تريزيجيه، مهاجم طرابزون سبور، في مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين.
وأصدر ساميت أكايدين بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردًا على تلك الأنباء، جاء فيه: "أدين الادعاءات اللاأخلاقية من خلال التلاعب بالصورة وحركتي، وهو جزء من عادة الرياضي من الناحية البصرية".
جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز فنربخشه بثلاثية مقابل هدف، وسجل تريزيجيه هدف طرابزون سبور الوحيد من ركلة جزاء تحصل عليها وتولى تنفيذها.