شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للنواب: 900 مليون جنيه سنويا مخصصة للأرامل والمطلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، إن هناك مخصصات تقدر بـ 900 مليون جنيه سنويا للأرامل والمطلقات، موضحة أن الدولة لا تألوا جهدا لتقديم الحماية الاجتماعية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم السبت، وأضافت القباج أن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية أمر هام حتى يتم عمل حوكمة لهذه الجمعيات فقد لاحظنا بعد ثورة 25 يناير تسجيل 26 ألف جمعية جديدة، وهناك جمعيات لا تعمل وغير مفعلة، ومن ثم فأن توفيق الأوضاع أمر ضروري حتى نصل لمجتمع مدنى قوى.

ذكرت القباج أنه تم تشكيل لجنة تضم اطباء واجتماعيين ومصابين حتى نصل لقرار فيما يتعلق بمصابي العين الواحدة.