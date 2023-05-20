وزيرة التضامن: 100 جنيه زيادة فى تكافل وكرامة تكلفتها 5.2 مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى إن 100 جنيه زيادة في معاش تكافل وكرامة تكلف خزينة الدولة 5.2 مليار جنيه، موضحة أنه حينما وجه الرئيس السيسي بزيادة معاش وتكافل وكرامة بنسبة 25% تكلفت خزينة الدولة حوالي 6 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم السبت بحضور وزيرة التضامن.

وأضافت القباج أنه تم ميكنة مكاتب التاهيل كما تم إنشاء 21 مكتب تأهيل تحت مظلة تكافل وكرامة في المرحلة الأولى و21 مكتب آخرين في المرحلة الثانية حتى يكون هناك إتاحة وخدمات قدر المستطاع.

ولفتت القباج إلى أن هناك دراسة جارى عملها الآن لتقدير عدد النساء من ذوي الإعاقة المتزوجات، حتى يتم عمل حصر وتقدير موازنة لهم وعرضها على الحكومة لإدراج مخصصات لهم، وهذا لن يأتى إلا من خلال قاعدة بيانات حقيقية نستطيع من خلالها توجيه برامج الحماية الاجتماعية لها.

واقترحت وزيرة التضامن تشكيل لجنة من الوزارة تضم عدد من النائبات بمجلس النواب حتى توصي بسياسات رشيدة للتعامل مع ذوى الإعاقة في مصر.