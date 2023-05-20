برينتفورد يقلب الطاولة على توتنهام في "البريميرليج"

وعلى ملعب توتنهام، تقدم السبيرز في الدقيقة الثامنة عن طريق هاري كين.

ومع ذلك، تمكن الضيوف من التعادل عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 50.

وعاد مبيومو لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62.

واكتملت ثلاثية الزوار عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 88.



وارتفع رصيد برينتفورد إلى 56 نقطة ليظل في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 57 نقطة في المركز السابع.