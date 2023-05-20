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انت الان تتابع خبر برينتفورد يقلب الطاولة على توتنهام في "البريميرليج" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456553-638201882131368262.png
2023-05-20 | 16:01
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تمكن نادي برينتفورد، اليوم السبت، من قلب تأخره أمام توتنهام بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في الجولة 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب توتنهام، تقدم السبيرز في الدقيقة الثامنة عن طريق هاري كين.
واكتملت ثلاثية الزوار عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 88.
وارتفع رصيد برينتفورد إلى 56 نقطة ليظل في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 57 نقطة في المركز السابع.
ومع ذلك، تمكن الضيوف من التعادل عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 50.
وعاد مبيومو لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62.
واكتملت ثلاثية الزوار عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 88.
وارتفع رصيد برينتفورد إلى 56 نقطة ليظل في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 57 نقطة في المركز السابع.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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