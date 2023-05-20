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برينتفورد يقلب الطاولة على توتنهام في "البريميرليج"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456553-638201882131368262.png

2023-05-20 | 16:01

برينتفورد يقلب الطاولة على توتنهام في "البريميرليج"

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تمكن نادي برينتفورد، اليوم السبت، من قلب تأخره أمام توتنهام بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في الجولة 37 من عمر الممتاز.
وعلى ملعب توتنهام، تقدم السبيرز في الدقيقة الثامنة عن طريق هاري كين.

ومع ذلك، تمكن الضيوف من التعادل عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 50.

وعاد مبيومو لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62.

واكتملت ثلاثية الزوار عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 88.


وارتفع رصيد برينتفورد إلى 56 نقطة ليظل في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 57 نقطة في المركز السابع.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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