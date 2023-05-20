انت الان تتابع خبر مؤتمر عشائري في البصرة يطالب بإقالة قائد الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم المؤتمر الشيخ منصور التميمي، بمؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، ان "تجمع الإصرار الوطني اقام المؤتمر الأول بحضور عدد كبير من شخصيات المجتمع البصري وخرجت بحزمة من المطالب لتعزيز الوضع الأمني في المحافظة".وأضاف: "نطالب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومحافظ البصرة ونواب لجنة الامن والدفاع بالتدخل الفوري لمحاسبة قائد شرطة البصرة بسبب ما صدر عنه من تجاوز لفظي ضد المجتمع البصري".

وأشار التميمي الى ان "الحكومة بإمكانها ان تقلل الفجوة او ان تكبرها وتقليلها يأتي من خلال التحقيق مع قائد الشرطة وهناك 27 ضابط موجود وشاهد على الوقعة وعلى الحكومة ان تحقق في الإساءة الى مواطنينا وسيكون لنا وقفات احتجاجية وتظاهرات للحفاظ على حقوقنا".

